Друга Гоши Рубчинкого просят вернуться в Россию из-за долга

Mash: продюсер Капитонов подал в суд на уехавшего из РФ рэпера Kai Angel

Друга Гоши Рубчинского, рэпера Kai Angel (Дмитрий Ицков — настоящее имя) вызвали в суд в Брянской области из-за иска от экс-продюсера. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, продюсер Анатолий Капитонов подал в суд на Ицкова из-за его долга. Kai Angel, утверждает канал, не выплачивает лейблу Капитонова 33% от прибыли с их совместного альбома «Жилы» с 2020 года.

Продюсер требует, чтобы музыкант вернулся в Россию ради возобновления концертной деятельности. Капитонов просит взыскать с Ицкова неустойку по 5 тыс. рублей за каждый день простоя, если рэпер не согласится на это условие.

Сейчас, отмечает Mash, Kai Angel проживает в Лос-Анджелесе, где «тусуется с Канье Уэстом и выступает с Мэнсоном». Артист дает концерты в Нью-Йорке, Париже, Риге, а вернуться в Москву Ицков собирается в мае 2025 года.

В ноябре 2024 года сообщалось, что Kai Angel задержали в Калифорнии. Полиция Лос-Анджелеса приехала на место съемок клипа музыканта на девяти машинах и задержала участников. Их обвинили в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении.

Ранее сообщалось, что Минюст пресек махинации Левы Би-2 с двойным гражданством.