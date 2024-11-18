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Друга Гоши Рубчинского задержали в Калифорнии

Mash: рэпера Kai Angel задержали в Калифорнии

Друга Гоши Рубчинского, рэпера Kai Angel (Дмитрий Ицков — настоящее имя), задержали в Калифорнии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ицков снимал клип вместе с Сергеем Дмитриевым (9mice). Полиция Лос-Анджелеса приехала на место съемок на девяти машинах и задержала музыкантов. Их обвинили в нарушении общественного порядка и потенциально опасном поведении.

9mice выпустил дебютный альбом SOLOIST в 2021 году, а Kai Angel — в 2022-м. В 2022-м артисты познакомились, а затем вместе переехали в США. Тогда они сформировали из своего дуэта творческое объединение Viperr. В 2023-м Ицков и Дмитриев записали первый совместный лонгплей — Heavy Metal. Kai Angel & 9mice были номинантами в категории «Музыка» рейтинга Forbes «30 до 30» 2024 года.

15 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что мать кинокритика Антона Долина (признан в РФ СМИ-иноагентом), поэтессу Веронику Долину, задержали в московском аэропорту Жуковский.

По информации канала, 12 ноября Долина вернулась в Москву из Тель-Авива. На таможне у нее нашли таблетки «Ивалгин», «Трамадол», «Суматриптан» и препараты, в которых содержатся наркотические вещества кодеин и бротизолам.

Ранее Джиган раскрыл, кто виновен в трагедии с Тупаком.

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