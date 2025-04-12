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Лидер группы «СерьГа» назвал «психическими» фанатов Паши Техника, разрисовавших Стену Цоя

Музыкант Галанин: разрисовавшие Стену Цоя в честь Паши Техника пожалеют об этом
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Гитарист, основатель и солист группы «СерьГа» Сергей Галанин в комментарии NEWS.ru счел актом вандализма появление граффити о рэпере Паше Технике на Стене Цоя на Арбате.

«Количество психических людей на данный момент времени, при отсутствии должной психиатрии, превысило норму, к сожалению. Я думаю, что Паша Техник был если не поклонником Цоя, но почитал его талант», — сказал Галанин.

Он добавил, что разрисовавшие стену были расстроены, кто-то выпил, и они руководствовались эмоциями. По мнению гитариста, потом злоумышленникам будет стыдно за свое поведение, но сейчас они об этом не думают. Галанин назвал случившееся «печальным» и выразил надежду, что поклонники рэпера приведут стену в порядок.

Вечером 12 марта в центре Москвы фанаты рэпера осквернили Стену Цоя (стену дома №37, выходящую в Кривоарбатский переулок; поклонники расписали ее надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту). На видео с места происшествия видно, что граффити с лицом Цоя перекрывает большая надпись «Техник». Она занимает половину стены.

Ранее на видео попало заталкивание фанатов Паши Техника в автозаки в Лефортово.

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