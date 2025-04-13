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Народный артист России Баринов выступил против мата на сцене

Актер Баринов назвал мат на сцене недостатком культуры и слов
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Народный артист Валерий Баринов заявил в беседе с ТАСС, что против нецензурной лексики в кино и театре.

Баринов считает, что мат на сцене в кино — это недостаток культуры и недостаток слов. При этом артист уточнил, что лояльно относится к нецензурной лексике, «а иногда и хорошо».

«А между людьми — это момент доверия. Если я с кем-то заговорил матом, то этому человеку я доверяю», — рассказал артист.

По мнению Баринова, нецензурные слова режут слух и выбивают публику из атмосферы спектакля или ленты. Актер считает, что русский язык достаточно богат, чтобы выразить любую эмоцию без мата.

В ноябре 2024 года режиссер Сергей Урсуляк тоже выступил против использования ненормативной лексики в кино и театре.

Урсуляк не стал отрицать, что мат — это неотъемлемая и крайне важная часть языка. Однако он считает, что пользоваться им стоит очень аккуратно.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что мат — это часть русского языка, и добавил, что сквернословие — грех, однако нет людей без грехов. По словам Путина, избавиться от ненормативной лексики можно, если повысить общую культуру.

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