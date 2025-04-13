Шоуа потерял голос из-за ухода солистки

Певец Александр Шоуа рассказал в шоу «Ты не поверишь!», что потерял голос после ухода артистки Дарьи Храмовой из группы «Непара».

Как отметили в шоу, Шоуа потребовалась экстренная помощь врачей на одном из его концертов. Артист уточнил, что потеря голоса произошла на нервной почве. Врачи сделали певцу уколы и прописали курс лечения.

Шоуа рассказывал, что у него случилось психологическое расстройство на фоне ухода коллеги из коллектива. Артист поделился, что «лечит» душевное равновесие с помощью колы с виски. Певец признался, что не хочет пить антидепрессанты.

«На лекарственные средства антидепрессивные подсаживаться нельзя. Это заканчивается плохо, люди годами на них сидят и не могут ничего с этим поделать. Сейчас я держусь», — рассказал исполнитель.

23 марта Дарья Храмова сообщила, что ушла из группы «Непара». Причины, почему певица покинула коллектив, неизвестны.

Храмова рассказала, что Александр Шоуа пригласил ее в «Непара» уже после первого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Артисту понравилось ее выступление.

Ранее Цыганова заявила, что ее рвало полвечера после концерта Леонтьева.