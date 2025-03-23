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Дарья Храмова объявила об уходе из группы «Непара»

Певица Дарья Храмова ушла из группы «Непара»
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Олеся Майорова

Певица Дарья Храмова сообщила в Telegram-канале, что ушла из группы «Непара».

Храмова уточнила, что не будет участвовать в ближайших концертах «Непары».

«Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — поделилась артистка.

Причины, почему Храмова покинула коллектив, неизвестны.

Храмова рассказала, что Александр Шоуа пригласил ее в «Непара» уже после первого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Артисту понравилось ее выступление. Храмова признавалась, что не обижается на фанатов «Непары», которые остались недовольны ее участием в группе. Артистка заявляла, что старается выступать на максимальном уровне, чтобы оправдать доверие.

В ноябре 2024 года Храмова призналась, что готовится к первому сольному концерту. Певица подготавливалась в свободное время от гастролей и концертов группы «Непара». Артистка призналась, что является перфекционисткой. Она хотела, чтобы ее сольное выступление прошло на высоком уровне.

Ранее Глеб Самойлов отменил концерт в последний момент.

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