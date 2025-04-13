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В России снимут новый фильм о Незнайке

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст: началась работа над фильмом о Незнайке
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FAF Entertainment

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил 1tv.ru, что началась большая работа над экранизацией книги Николая Носова «Приключения Незнайки и его друзей».

Снимут несколько проектов по таким произведениям, как «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка и его друзья», «Незнайка на Луне». Работа над фильмами ведется совместно с внуком писателя Игорем Носовым.

«Выросло несколько поколений, которые хотят видеть Незнайку уже в новой технологии, в новых визуальных версиях», — поделился гендиректор Первого канала.
Эрнст добавил, что также выйдет сериал «Новые приключения Незнайки».

«По опросу ВЦИОМа, самая ожидаемая экранизация — это экранизация Незнайки», — отметил Эрнст.

В ноябре 2024 года появились новые кадры со съемок фильма «Чебурашка-2» в Сочи. Съемки проходили в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе», где по сюжету живет и работает Гена — к его роли вернулся Сергей Гармаш. Среди новых сочинских локаций — парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н. А. Островского, каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.

Ранее Дмитрий Певцов назвал «Чебурашку» пошлым кино.

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