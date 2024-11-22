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Появились новые кадры со съемок «Чебурашки-2» в Сочи

Актер Гармаш вернулся к роли Гены на кадрах со съемок «Чебурашки-2»

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ВГТРК

Появились новые кадры со съемок фильма «Чебурашка-2» в Сочи. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ВГТРК.

Съемки проходят в парке «Дендрарий» и в санатории «Орджоникидзе», где по сюжету фильма живет и работает Гена — к его роли вернулся Сергей Гармаш. Среди новых сочинских локаций — парк «Ривьера» и парк имени Фрунзе (Хоста), «Сад российско-японской дружбы», а также музей Н.А. Островского, каньон Псахо (Сочи) и горно-лесной массив Красной Поляны.

«В Сочи неизменно находится одна из основных локаций нашего фильма — дом Гены. Именно на этой площадке мы видим взаимодействие героев — смешные, курьезные и трогательные ситуации, которыми наполнена жизнь Гены и Чебурашки», — делится Гармаш.

В сиквеле снова появятся молодой Гена (Артем Быстров) и его жена Люба (Марина Коняшкина) — зритель сможет лучше узнать главного героя, которого изменила открытая и непосредственная супруга.

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ВГТРК

«Мне кажется, Гена и в молодости был закрытым, сдержанным, не подпускающим к себе любовь. До появления Любы, конечно», — размышляет Быстров.

К съемкам вернулись Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова, Наталья Щукина.

По сюжету сиквела Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, однако начинает проявлять самостоятельность и хулиганить, а методы воспитания Гены расстраивают его. Пока герои разбираются с семейными проблемами, дом Гены оказывается под угрозой сноса.

«Чебурашка-2» выйдет в прокат 1 января 2026 года.

Фильм «Чебурашка» вышел в российских кинотеатрах 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката.

Накануне председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева рассказала о том, как изменится персонаж Чебурашки в фильме «Чебурашка-2».

Ранее стало известно о старте съемок второго сезона сай-фай комедии Сергея Васильева «Кибердеревня».

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