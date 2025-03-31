Цыганова назвала несправедливым возвращение Долиной квартиры

Певица Виктория Цыганова в Telegram-канале возмутилась возвращению квартиры народной артистке России Ларисе Долиной.

Цыганова назвала ситуацию несправедливой. Она считает, что этот случай может открыть новую эру мошенничества.

«Ведь теперь можно совершать сделки «в состоянии аффекта», брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд. Или, может, квартиру Ларисе Долиной вернули за какие-то другие заслуги?» — заявила певица.

В августе 2024 года Долина стала жертвой мошенников, похитивших у нее около 120 миллионов рублей, полученных от продажи квартиры в центре Москвы. После инцидента Долина обратилась в правоохранительные органы и параллельно подала иск к покупательнице квартиры, Полине Лурье.

28 марта этого года Хамовнический районный суд города Москвы вернул певице Ларисе Долиной квартиру, проданную мошенниками. Суд удовлетворил исковые требования Долиной к Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры и признал сделку недействительной. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за артисткой.

29 марта Лурье заявила, что ей не вернули деньги за недвижимость.

Ранее скульптор Зураб Церетели подал иск к департаменту городского имущества Москвы.