Фанаты Цоя ответили на порчу его стены на Арбате перформансом

Фанаты Цоя устроили перформанс в ответ на порчу стены надписью о Паше Технике

Фанаты Виктора Цоя устроили перформанс в ответ на то, что его стена на Арбате в Москве была испорчена надписью о рэпере Паше Технике (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, художник наклеил сверху граффити с рэпером плакаты, где Цой показывает средний палец.

Вечером 12 марта в центре Москвы фанаты рэпера осквернили Стену Цоя (стену дома №37, выходящую в Кривоарбатский переулок; поклонники расписали ее надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту). На видео с места происшествия видно, что граффити с лицом Цоя перекрывает большая надпись «Техник». Она занимает половину стены.

В конце марта Паша Техник во время пребывания в Таиланде был введен в искусственную кому. Результаты токсикологического анализа не выявили присутствия наркотиков в организме. Врачи диагностировали полиорганную недостаточность и гемодинамическую нестабильность, с почти полным поражением легких.

4 апреля рэпера не стало. Ему было 40 лет. Прощание с исполнителем состоялось 11 апреля.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о давке, истерике фанаток и автозаках на прощании с Пашей Техником.