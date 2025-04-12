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«Восемь месяцев прошло»: Ольга Бузова исполнила мечту

Певица Бузова осуществила мечту и посетила Гонконг
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buzova86/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что исполнила свою мечту. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 39-летняя артистка поделилась кадрами из поездки в Гонконг.

По словам Бузовой, путешествие она начала планировать еще в сентябре 2024 года, но держала планы в секрете, переживая, что поездка сорвется.

В Гонконге артистка намерена посетить концерт группы Coldplay.

«Представляете, восемь месяцев прошло с момента мечты до реализации. Но вот это свершилось и я здесь — в городе, в котором мечтала побывать», — написала Бузова.

Накануне Бузова осталась без багажа в аэропорту Дубая. По словам звезды, сотрудница дубайской авиакомпании поменяла рейс и наличие багажа при вылете на сутки позже. Бузова нецензурно выразилась в сторону сотрудницы, а саму авиакомпанию назвала «днищенской».

Ранее исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова удвоила гонорар.

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