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Звезда «Пророка» получил ножевое ранение в семейном конфликте

В Санкт-Петербурге актера Деля госпитализировали после конфликта с актрисой Дроздовой
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Актер театра имени Ленсовета, звезда фильмов «Цой» и «Пророк. История Александра Пушкина» Илья Дель мог получить ножевое ранение в семейном конфликте, сообщает 78.ru со ссылкой на собственный источник.

По предварительной информации, Дель получил ножевые ранения во время ссоры с 26-летней актрисой Александрой Дроздовой.

40-летнего актера доставили в реанимацию Мариинской больницы в состоянии средней тяжести. Дроздова, пишет издание, находится в полиции.

Илья Дель занят в спектаклях «Дон Кихот» (Сансон Карраско), «Тартюф» (Дамис) и других.

Представители артиста не подтверждали и не опровергали информацию.

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