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89-летнему Василию Ливанову удалили тромбы

Mash: актеру Василию Ливанову механически удалили тромбы в артериях
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Владимир Песня/РИА Новости

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову механически удалили тромбы в артериях верхней конечности. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, врачи посоветовали звезде «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона» следить за своим состоянием после хирургического вмешательства.

Ему прописали кроворазжижающие препараты, а также настояли на немедленном звонке в скорую помощь в случае ухудшения самочувствия.

В последний раз Василий Ливанов был госпитализирован 26 января 2024 года, его выписали к 4 февраля. Супруга артиста Елена подтверждала, что супруг попал в больницу. При этом женщина опровергала информацию о том, что Ливанов был госпитализирован из-за расстройства кровообращения головного мозга и находился в реанимации.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее сообщалось, что 87-летней Светлане Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем.

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