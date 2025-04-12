Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сергею Белоголовцеву потребовалась помощь врачей после инфаркта мозга

Shot: состояние актера Белоголовцева ухудшилось после инфаркта мозга
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российскому актеру Сергею Белоголовцеву потребовалась экстренная помощь врачей из-за плохого самочувствия после пережитого инфаркта мозга. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

У 61-летнего телеведущего, пишет издание, в последнее время усилились одышка и общая слабость. Так сказывается на его самочувствии ишемический инсульт, который он пережил в прошлом году.

Белоголовцев обратился в одну из столичных клиник для новой реабилитации. Сейчас, по словам близких артиста, он отлично держится и чувствует себя прекрасно.

В августе 2024 года Белоголовцев перенес инсульт. А в декабре того же года Telegram-канал Mash сообщил, что актера экстренно прооперировали в Москве. По данным издания, 10 декабря Белоголовцев начал жаловаться на боли в подвздошной области во время реабилитации в клиническом центре после инсульта. 11 декабря актера госпитализировали с острым флегмонозным аппендицитом. Ему провели лапароскопию. Операция длилась 30 минут.

Белоголовцев — создатель и артист комедийного сериала «33 квадратных метра». Также снимался в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», «Ворониных» и т.д.

В феврале Белоголовцев вернулся к работе после инсульта и операций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами