Сергею Белоголовцеву потребовалась помощь врачей после инфаркта мозга

Российскому актеру Сергею Белоголовцеву потребовалась экстренная помощь врачей из-за плохого самочувствия после пережитого инфаркта мозга. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

У 61-летнего телеведущего, пишет издание, в последнее время усилились одышка и общая слабость. Так сказывается на его самочувствии ишемический инсульт, который он пережил в прошлом году.

Белоголовцев обратился в одну из столичных клиник для новой реабилитации. Сейчас, по словам близких артиста, он отлично держится и чувствует себя прекрасно.

В августе 2024 года Белоголовцев перенес инсульт. А в декабре того же года Telegram-канал Mash сообщил, что актера экстренно прооперировали в Москве. По данным издания, 10 декабря Белоголовцев начал жаловаться на боли в подвздошной области во время реабилитации в клиническом центре после инсульта. 11 декабря актера госпитализировали с острым флегмонозным аппендицитом. Ему провели лапароскопию. Операция длилась 30 минут.

Белоголовцев — создатель и артист комедийного сериала «33 квадратных метра». Также снимался в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», «Ворониных» и т.д.

В феврале Белоголовцев вернулся к работе после инсульта и операций.