Юлия Ковальчук рассказала о первой ночи с Алексеем Чумаковым

Телеведущая Юлия Ковальчук рассказала, как прошла их первая ночь с Алексеем Чумаковым. Фрагменты нового выпуска «Шоу Воли», гостями которого стали супруги, опубликовало издание Super.

По словам Ковальчук, первая близость с будущем мужем была прекрасной.

«Время — полшестого утра, я вся на неге, на потрясающих романтических ощущениях влюбленности. И тут он мне говорит: «Ну что, ты поехала?» — или как-то так», — вспоминает она.

Кроме того, телеведущая призналась, что не понимает скандала вокруг недавнего признания ее мужа — Чумаков заявлял, что, познакомившись с Ковальчук, захотел ей вдуть.

Она заявила, что это прекрасный комплимент для любой молодой девушки, а ее нисколько не задевает эта фраза.

Чумаков и Ковальчук поженились в 2013 году в Испании. На тот момент они уже несколько лет находились в отношениях. В 2017 году у них родилась первая дочь Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

Чумаков недавно признался в интервью Светлане Бондарчук, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Пользователи социальных сетей возмутились такому подходу. Они назвали «днищем», что исполнитель так говорит о матери своих детей. После этого Чумаков назвал критиков «завистниками и глупцами», выяснил значение слова «абьюз» (в психологическом насилии его обвиняли подписчики) и заявил, что жена его «абьюзит».

Ранее Чумаков и Ковальчук вышли на публику впервые после скандала.