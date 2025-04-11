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Пашу Техника похоронили под аплодисменты поклонников

Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище
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Telegram-канал Baza

Рэпера Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище. Об этом сообщает Baza.

Гроб с телом музыканта опустили в могилу под аплодисменты поклонников. Проводить Техника в последний пусть на кладбище собралось более пяти сотен человек.

За час до прибытия гроба очередь из поклонников Паши Техника уже начали замечать на Николо-Архангельском кладбище. Часть фанатов, которая не смогла проститься в храме Петра и Павла в Лефортово, поехала сразу на место упокоения. Очередь выстроилась у главного входа, однако, помимо поклонников, медийных личностей не было замечено.

Отпевание Паши Техника состоялось в Храме Петра и Павла в Лефортово. Прощание с рэпером сопровождалось несколькими нарушениями, около пяти человек были задержаны, в том числе Максим Урядов, основатель проекта «Выжившие». Он пустил дрон в толпу фанатов.

Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев) скончался в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Бывшая жена рэпера Карицкая заявляла, что рэпер чувствовал пустоту внутри и был в депрессии.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о давке, истерике фанаток и автозаках на прощании с Пашей Техником.

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