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Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза» на фоне вражды с певицей

Продюсер Максим Фадеев зарегистрировал бренд «Глюкоза»
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Телеграм-канал «Макс Фадеев»

Продюсер Максим Фадеев зарегистрировал в Роспатенте бренд «Глюкоза». Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Согласно сообщению издания, исключительные права на владение товарным знаком будут у Фадеева до 2034 года. Он сможет выпускать канцелярию, обувь, одежду и некоторые предметы техники под названием бренда — в том числе 3D-часы, устройства для видеозаписи и воспроизведения звука.

Также Фадеев будет иметь возможность с помощью бренда арендовать площадки для концертов, бронировать билеты на мероприятия и организовывать выставки, заключать коммерческие сделки и вести переговоры.

В конце декабря 2023 года Максим Фадеев заявил, что принял решение о перезапуске проекта Глюк'oZa («Глюкоза») в его первозданном виде и без певицы Натальи Ионовой. По его словам, певица «дискредитирует концепцию проекта — прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы».

20 июля 2024 года в Красноярске состоялся скандальный концерт Глюкозы. Поп-исполнительница не попадала в ноты и трогала себя в интимных местах.

21 июля Фадеев сказал, что этим поступком Глюкоза перешла все границы, из-за чего он намерен через суд запретить ей использовать творческий псевдоним.

Ранее менеджер Паши Техника объяснил, кому отойдут права на треки рэпера.

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