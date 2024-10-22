«Влиятельный человек пытается меня уничтожить»: Глюкоза назвала подставой скандал с наркотиками Певица Глюкоза опубликовала видео своего задержания в аэропорту Шереметьево

Певицу Глюкозу оштрафовали на 5 тыс. руб. по статье об употреблении наркотиков. В полиции заявили, что она появилась в аэропорту в состоянии опьянения. В качестве доказательства правоохранители назвали «визуальные признаки». Пройти медицинское освидетельствование артистка отказалась, суд счел достаточным доводом слова полиции. Сама Глюкоза говорит, что ее преследует «влиятельный человек», который организовал и это дело.

Мировой суд в Москве оштрафовал певицу Глюкозу (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) на 5 тыс. руб. за употребление наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие несовершеннолетних детей и назначил административное наказание в виде штрафа», — уточняется в сообщении.

Глюкозу признали виновной по ч. 1 ст. 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»). Певицу задержали в ночь на 22 октября в аэропорту Шереметьево, когда она прилетела из Санкт-Петербурга после долгих съемок.

«Чистякова-Ионова была выявлена сотрудником полиции, внешне по визуальным признакам, в состоянии наркотического опьянения», — указала пресс-служба московских судов.

Сама 38-летняя артистка позже рассказала в соцсетях, что в качестве визуальных признаков полиция назвала «неустойчивость позы», нарушение речи, «резкое изменение окраски кожных покровов», «поведение, не соответствующее обстановке» и при всем этом отсутствие запаха алкоголя изо рта. Глюкозе предложили пройти медицинское освидетельствование, но она отказалась, после чего ее отвезли в суд и оштрафовали.

Александра Шевцова, который сопровождал в аэропорту певицу Глюкозу, суд арестовал на семь суток, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По информации агентства, мужчину признали виновным по той же статье.

Организованная подстава: версия Глюкозы

На фоне новостей о штрафе певица заявила, что полиция специально караулила ее в аэропорту по доносу, а сама она в тот момент была трезвой.

«Они ждали именно меня, готовились, планировали. Один из них сказал, им поступило заявление от одного влиятельного человека, и теперь они подозревают, что я нахожусь в невменяемом состоянии. Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить», — обратилась певица к подписчикам.

Пользователи сети в комментариях к этой публикации пишут, что тот самый «влиятельный человек» — бывший продюсер Глюкозы Максим Фадеев. Последнее время он пытается через суд отобрать у певицы право на ее псевдоним и песни.

Глюкоза опубликовала видео случившегося из Шереметьево, на котором ее окружили люди в гражданском вместе с человеком в полицейской форме. Неизвестные требуют пройти с ними в отделение в аэропорту. Певица требует сначала показать документы, но оппоненты отказываются сделать это на камеру, объясняя, что не могут раскрыться как оперативники. В какой-то момент девушка в гражданском в качестве доказательства вытаскивает из кармана джинсов красную книжечку на золой цепочке с надписью «служебное удостоверение МВД» , но не соглашается ее открыть.

«Я [была] абсолютно вменяемая, усталая, да, но без каких-то мифических признаков, которые выдумывают СМИ, без мифических запрещенных веществ», — подчеркнула Глюкоза.

В итоге она прошла в отделение аэропорта, куда привели двух понятых. Последние, со слов певицы, не подтвердили признаки наркотического опьянения. Однако Чистякова так и не согласилась пройти медицинское освидетельствование, потому что разозлилась на правоохранителей и считала ситуацию несправедливой.

«Требования сотрудников [были] незаконны и специально, осознанно направлены на мою дискредитацию и унижение достоинства», — объяснила свою позицию Глюкоза.

В конце своего поста она добавила, что ей предстоит бороться со своим главным недоброжелателем. Она назвала его «человеком, который закон не уважает и пытается подчинить его себе».

Скандал с концертом

В этом году Глюкоза уже попадала в скандал из-за странного поведения. В конце июля она, выступая на Дне металлурга в Красноярске, на сцене трогала себя за гениталии, показывала экспрессивную мимику, не попадала в ноты, несвязно разговаривала. Поклонники предположили, что певица была под действием наркотиков, сама она утверждает, что приняла антидепрессанты из-за потери бабушки и конфликта с Фадеевым.

«У меня пропал сон, я обратилась к врачу, потому что панические атаки стали очень сильными. Мне прописали лекарства: снотворное и антидепрессанты. Я впервые в жизни принимаю такие лекарства и не знала, как они действуют на меня», — заявила артистка и извинилась перед зрителями.

Однако некоторые наркологи говорят, что антидепрессанты не дают такой эффект. Врач-психиатр и психотерапевт Василий Шуров призвал «не переводить стрелки на психиатрию и антидепрессанты».

«Я как врач-психиатр категорически отвергаю версию певицы Глюкозы. Ни один антидепрессант не может давать такого выраженного изменения сознания и неадекватного поведения», — подчеркнул эксперт.

По неофициальным данным, из-за скандала с концертом Глюкоза попала в «черный список» артистов, которых нельзя приглашать на новогодние ТВ-шоу и корпоративы. Telegram-каналы писали, что на какое-то время певица ушла в тень, оставалась дома, где ее якобы посещали «проверенные врачи».