У звезды «Анатомии страсти» и «Эйфории» диагностировали амиотрофический склероз

Актер Эрик Дейн сообщил, что у него диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Подробностями он поделился в беседе с PEOPLE.

«Мне поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз. Я благодарен своей любящей семье за то, что она рядом со мной в этой новой главе моей жизни», — рассказал актер.

Звезда «Анатомии страсти» и «Эйфории» уточнил, что несмотря на диагноз продолжить работать над кинопроектами. Уже 14 апреля он вернется на съемочную площадку «Эйфории» к роли Кэла Джейкобса — отца Нейта Джейкобса.

52-летний Эрик Дейн женат на Ребекке Гейхарт, у пары двое детей: 15-летняя Билли Беатрис и 13-летняя Джорджия Джеральдин.

Ученые из Университета Миссури установили, что растительное вещество кемпферол в капусте и ягодах может бороться с деменцией и боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Чтобы понять, какие механизмы лежат в основе его полезного действия, ученые протестировали кемпферол на нервных клетках пациентов с БАС. Это заболевание, при котором поражаются клетки головного и спинного мозга, которые отвечают за движения мышц.

Ранее 87-летная Светлана Немоляева сообщила, что перенесла приступ.