Спектакль с Хаматовой и Ауг отменили в Грузии в день премьеры

«Абзац»: в театре Грузии отменили спектакль с Чулпан Хаматовой в день премьеры

В Тбилисском Русском драматическом театре им. А.С. Грибоедова отменили спектакль «Исцеление» с участием актрис Чулпан Хаматовой и Юлии Ауг в день премьеры. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на площадку.

В театре пояснили, что спектакль не состоялся по решению организаторов — причина отмены им неизвестна.

«Вообще не знаем, почему так. Отмена была не со стороны театра, это с их стороны, и поэтому абсолютно не знаем», — заявили в пресс-службе культурного учреждения.

Спектакль «Исцеление» должны были показать на сцене грузинского театра 10 апреля. По данным СМИ, зрителям пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

Чулпан Хаматова покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В январе 2025 года стало известно, что артистка продлила вид на жительство в Латвии.

В конце января Пугачева и Галкин посетили спектакль «Записки сумасшедших» с Хаматовой в главной роли, который показывали на Кипре. Режиссером выступил Дмитрий Крымов.

Ранее сообщалось, что суд назначил многотысячный штраф уехавшему из России рэперу Лигалайзу.