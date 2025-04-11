Суд назначил многотысячный штраф уехавшему из России рэперу Лигалайзу

Рэпер Лигалайз оштрафован на 50 тыс. рублей по статье об иноагентах

Бутырский районный суд города Москвы оштрафовал рэпера Лигалайза (он же — Андрей Меньшиков (признан в РФ иностранным агентом)) на 50 тыс. рублей по статье об иноагентах. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Меньшикова признали виновным в нарушении ч. 42 ст. 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства»).

В конце декабря прошлого года Минюст РФ признал Лигалайза иноагентом . По данным министерства, музыкант распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, а также выступал против специальной военной операции (СВО). С 2023 года он проживает в Литве.

После интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) в начале января 2024 года Лигалайзом заинтересовалась прокуратура — его проверяли на дискредитацию российской армии, но разбирательства были прекращены из-за истечения срока давности.

Ранее уехавший из России Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) не исключил, что вернется в страну.