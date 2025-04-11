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Бывшая жена Паши Техника будет выплачивать ипотеку оставшейся от рэпера квартиры

Рэпер Паша Техник оставил квартиру с ипотекой после кончины
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techniquepashalive/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У рэпера Паши Техника осталась квартира с невыплаченной ипотекой. Об этом рассказал его друг, пианист Лука Сафронов-Затравкин в беседе с РЕН ТВ.

По словам Сафронова-Затравкина, Техник был главным кормильцем в семье. После его кончины обязательства по выплате ипотеки возьмет на себя бывшая супруга музыканта, Ева Карицкая.

Пианист также отметил, что знал Техника как человека, с которым всегда были темы для разговора. Сафронов-Затравкин уточнил, что всегда видел друга в трезвом и адекватном состоянии.

«Ему всегда нравилось дарить свет. Он говорил: «Старик, в мире мало света». И он надевал темные очки в этот момент. Это было очень смешно. Когда было мало света, он делал еще темнее», — поделился Сафронов-Затравкин.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами.

11 апреля началось прощание с Пашей Техником. Около 500 поклонников Паши Техника пришли к Храму Петра и Павла в Лефортово, чтобы проститься с рэпером.

Ранее Лука Затравкин вспомнил о том, как в последний раз навещал Пашу Техника в больнице.

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