В Москве прощаются с рэпером Пашей Техником

Около 500 поклонников Паши Техника пришли к Храму Петра и Павла в Лефортово, чтобы проститься с рэпером. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Молодые люди, многим из которых, как утверждает Telegram-канал, еще нет 18 лет, собираются на улице за час до начала церемонии. Ее начало запланировано на 12:00. Потом Техника упокоят на Николо-Архангельском кладбище.

10 апреля сообщалось, что бывшая жена Техника Ева Карицкая попросила фанатов музыканта воздержаться от использования баннеров и флагов на прощании с артистом.

Карицкая уточнила, что речь идет о полотнах, которые не относятся к творчеству Техника. Блогерша также попросила не брать с собой средства самообороны. По ее словам, сотрудники полиции не допустят людей с оружием.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Накануне сын художника Никаса Сафронова рассказал, как навестил рэпера в последний раз во время госпитализации.

Ранее 87-летная Светлана Немоляева сообщила, что перенесла приступ.