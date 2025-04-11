Cын Сафронова о последнем визите к Паше Технику: «Уверен, он меня слышал»

Пианист Затравкин: Паша Техник все слышал, когда я навещал его в больнице

Cын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин вспомнил в беседе с Woman.ru о том, как в последний раз навещал своего друга Пашу Техника в больнице.

«Мы понимали, что все. Вызвали священника, чтобы соборовать его. Потом я зашел проститься, говорил с ним долго, уверен, что он меня слышал. И Карина не отходила, плакала, обещала, что привезет Ванечку, их сына», — поделился пианист.

По словам Затравкина, его «раздосадовало» то, что экс-супруга рэпера Ева Карицкая дала интервью Ксении Собчак сразу по возвращении из Таиланда. Он считает, что подобные ролики должны выходить после церемонии прощания с человеком.

«Я действительно оплатил место на кладбище, но про сумму говорить нет смысла, ведь дело не только в покупке места, есть еще масса других расходов: транспортные, венки и так далее. Я был не один, многие присылали деньги, когда он находился в больнице, — Баста, Mellstroy, блогер Александр Зубарев», — раскрыл Затравкин.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Церемония прощания с музыкантом пройдет 11 апреля в Храме Петра и Павла в Лефортово.

Ранее сообщалось, что Шура посетил могилы Бедроса Киркорова и Валентина Юдашкина.