Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Cын Сафронова о последнем визите к Паше Технику: «Уверен, он меня слышал»

Пианист Затравкин: Паша Техник все слышал, когда я навещал его в больнице
close
techniquepashaa84/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Cын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин вспомнил в беседе с Woman.ru о том, как в последний раз навещал своего друга Пашу Техника в больнице.

«Мы понимали, что все. Вызвали священника, чтобы соборовать его. Потом я зашел проститься, говорил с ним долго, уверен, что он меня слышал. И Карина не отходила, плакала, обещала, что привезет Ванечку, их сына», — поделился пианист.

По словам Затравкина, его «раздосадовало» то, что экс-супруга рэпера Ева Карицкая дала интервью Ксении Собчак сразу по возвращении из Таиланда. Он считает, что подобные ролики должны выходить после церемонии прощания с человеком.

«Я действительно оплатил место на кладбище, но про сумму говорить нет смысла, ведь дело не только в покупке места, есть еще масса других расходов: транспортные, венки и так далее. Я был не один, многие присылали деньги, когда он находился в больнице, — Баста, Mellstroy, блогер Александр Зубарев», — раскрыл Затравкин.

Рэпера Паши Техника не стало 4 апреля в возрасте 40 лет в больнице Таиланда. Его госпитализировали с тяжелым отравлением, предположительно, запрещенными веществами. Церемония прощания с музыкантом пройдет 11 апреля в Храме Петра и Павла в Лефортово.

Ранее сообщалось, что Шура посетил могилы Бедроса Киркорова и Валентина Юдашкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами