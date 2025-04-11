Жена Ливанова про новость об удалении тромба у актера: «Прошлогодняя информация»

Жена Василия Ливанова Елена опровергла в беседе с «Абзацем», что 89-летнему артисту механическим путем удалили тромбы в артериях верхней конечности.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Ливанову якобы сделали операцию, чтобы удалить тромбы. СМИ писали, что актеру также прописали кроворазжижающие препараты и посоветовали немедленно звонить в скорую в случае ухудшения самочувствия.

«Нормально он себя чувствует. Ничего, никого, нигде не удаляли. Это какая-то у вас информация прошлогодняя, что ли?» — прокомментировала новость Елена.

В последний раз Василий Ливанов был госпитализирован 26 января 2024 года, его выписали к 4 февраля. Супруга артиста Елена подтверждала, что супруг попал в больницу. При этом женщина опровергала информацию о том, что Ливанов был госпитализирован из-за расстройства кровообращения головного мозга и находился в реанимации.

Василий Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее сообщалось, что 87-летней Светлане Немоляевой вызвали скорую из-за проблем с сердцем.