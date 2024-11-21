У звезды «Служебного романа» появились проблемы с сердцем на съемках

Актрисе Светлане Немоляевой стало плохо на съемках ремейка «Буратино». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, у Немоляевой подскочило давление и закружилась голова, в результате чего она чуть не упала в обморок. Врачи оказали первую медицинскую помощь артистке и посоветовали сходить в больницу. Съемки возобновились через час после происшествия. Актриса исполняет роль черепахи Тортиллы.

Немоляева призналась, что ухудшение здоровья случилось из-за проблем с сердцем. Несмотря на плохое самочувствие, артистка намерена продолжить съемки, а также отыграть в спектакле в театре Маяковского 22 ноября.

17 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что Светлане Немоляевой вызывали бригаду скорой помощи. По данным издания, 87-летней артистке стало плохо в ее московской квартире и она сама вызвала врачей. Медики оказали Немоляевой помощь. Согласно предварительной информации, у женщины произошел приступ фибрилляции предсердий — нарушение сердечного ритма.

В тот же день Немоляева опровергла слухи о резком ухудшении здоровья. Актриса заверила, что хорошо себя чувствует. Она попросила не беспокоиться о ней.

Ранее сообщалось, что Юрий Николаев готовится к выписке.