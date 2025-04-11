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Басков поддержал Милявскую и вспомнил, как унижали Овечкина

Певец Николай Басков выразил поддержку Милявской на фоне отмены концертов
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Николай Басков сообщил в беседе с изданием «7дней.ru», что поддерживает свою коллегу Лолиту Милявскую на фоне массовой отмены ее концертов.

«Я поддерживаю Лолиту всегда. Очень талантливая, потрясающая артистка!» — заявил Басков.

Исполнитель осудил хейтеров за то, что они начинают «полоскать имидж человека» и радоваться его падению.

«Вон, [Александр] Овечкин сейчас стал ньюсмейкером номер один в мире.Только никто не помнит, что, когда была Олимпиада, и собрали нашу сборную по хоккею, где играли наши лучшие представители, и тогда Овечкин не забил... Что началось? Унижение, недовольство», — вспомнил Басков.

Певец призвал людей быть добрее. Он также признался, что с огромным уважением относится к артистам, которые остались в стране после СВО.

«Кто уехал — это их личное мнение, выбор. Я никого не осуждаю. Но хотелось бы, чтобы в стране было побольше незапрещенных артистов. Чтобы уже вообще перестали запрещать», — подытожил Басков.

В феврале 2025 года Милявская рассказывала, что в России существует невероятное количество фондов, которые пишут на нее доносы. 7 марта сорвалось выступление певицы в Казани по неизвестной причине, а 3 марта — в Перми. В январе 2025 года певица сообщала об отменах концертов в Ульяновске и Волгограде.

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