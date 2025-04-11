Киркоров раскрыл имя единственного друга из шоу-бизнеса

Народный артист России Филипп Киркоров признался, что считает композитора Игоря Крутого и продюсера Яну Рудковскую своими друзьями в шоу-бизнесе. Его слова передает «Пятый канал».

По словам Киркорова, других знаменитостей он воспринимает только как коллег или учителей. Певец пояснил, что в шоу-бизнесе присутствует ревность, которая мешает звездам построить крепкую дружбу.

«Единственный, на кого я могу рассчитывать всегда — Игорь Крутой. Это мой единственный большой друг в шоу-бизнесе. И Яна Рудковская», — поделился артист.

Киркоров также назвал певцов Николая Баскова, Александра Буйнова и артисток Севиль, Люсю Чеботину и Мари Краймбери своими «братьями и сестрами по цеху». «Гуру шоу-бизнеса» в свою очередь певец считает Льва Лещенко, Юрия Николаева и Евгения Петросяна.

Накануне Киркоров признался, что Петросян помог ему избавиться от никотиновой зависимости. Он рассказал артисту историю, которая заставила его выбросить сигарету. Их диалог произошел на прощании с Бедросом Киркоровым — с того дня певец не курит уже три недели.

Ранее сообщалось, что Шура посетил могилы Бедроса Киркорова и Валентина Юдашкина.