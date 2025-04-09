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Петросян помог Киркорову избавиться от зависимости после кончины отца

Певец Киркоров признался, что Петросян отучил его курить на прощании отца
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Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался в беседе с «Пятым каналом», что юморист Евгений Петросян помог ему избавиться от никотиновой зависимости.

Киркоров рассказал, что это произошло в день прощания его отца Бедроса. По словам артиста, во время личного разговора Петросян спросил, курит ли он. Певец ответил, что «есть грешок».

«Он говорит: «Бросай курить, сынок». Я спросил: «А как вы бросили?» Он мне рассказывает одну историю. Удивительную, легендарную. Не буду ее рассказывать. Если захочет, сам расскажет эту историю. Я говорю: «А можете меня так вот?» Все, с этого момента я не курю». Выбросил сигарету. Бросил ее своей подруге Вике, сказал: «На, кури за меня», — вспомнил артист.

По словам Киркорова, с того дня он не курит уже три недели. Артист добавил, что Петросян также отучил от вредной привычки дизайнера Яну Расковалову.

18 марта не стало Бедроса Киркорова. В конце декабря 2024 года СМИ сообщали, что Киркоров-старший попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за лечения методами нетрадиционной медицины.

Ранее врач Бедроса Киркорова заявил, что певцу поставили неверный диагноз.

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