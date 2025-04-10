Юра Борисов заключил контракт с агентством, которое представляет Харрисона Форда

Российский актер Юра Борисов заключил контракт с американским агентством United Talent Agency (UTA) на представительство во всех сферах. Об этом сообщает Variety.

Среди других подопечных UTA: Харрисон Форд, Брук Шилдс, Тимоти Шаламе, Майкл Джей Фокс и другие голливудские знаменитости. По данным Variety, на международной арене Борисова продолжат представлять компании ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Юра Борисов стал первым российским актером, получившим номинацию на «Оскар». Он был выдвинут на премию в категории «Лучшая роль второго плана» за съемки в фильме Шона Бейкера «Анора». Награда досталась Кирану Калкину за роль в ленте «Настоящая боль».

Всего «Анора» получила пять «Оскаров» в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая женская роль», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший монтаж».

19 марта стало известно, что актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Оно заключало договоры с такими зарубежными звездами, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт.

Ранее звезда «Семейки Аддамс» вспомнила, как ее довел до слез Джек Николсон.