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Звезда «Семейки Аддамс» вспомнила, как ее довел до слез Джек Николсон

Актриса Анжелика Хьюстон рассказала, что ее довел до слез Джек Николсон
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Global Look Press

Актриса Анжелика Хьюстон вспомнила в беседе с People, что ее растрогало предложение экс-возлюбленного Джека Николсона помочь ей с жильем во время пожаров в Калифорнии.

«Телефон зазвонил ни с того ни с сего — и это был он [Николсон]. Это было душераздирающе мило», — поделилась звезда «Семейки Аддамс».

По словам Хьюстон, Николсон звонил ей, чтобы узнать о ее состоянии, а также предложил остановиться у него. Тогда, вспомнила актриса, она отказалась, но «в следующий раз приняла бы предложение» экс-возлюбленного.

Хьюстон и Николсон находились в отношениях с 1973 по 1990 год. Знаменитости встретились на вечеринке в доме звезды «Пролетая над гнездом кукушки» — через месяц после того, как Хьюстон рассталась с фотографом Бобом Ричардсоном. Сейчас актеров связывает прочная дружба, но они редко видятся.

«Жизнь мешает. <…> И я всегда умудряюсь опаздывать, когда еду к нему, из-за чего он сильно раздражается», — раскрыла актриса.

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