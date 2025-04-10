Силовики потребовали от «Подписных изданий» убрать книгу Владимира Сорокина

Правоохранительные органы потребовали от книжного магазина «Подписные издания» убрать с полок 48 книг. Об этом сообщает издание «Афиша Daily».

Под запрет попали шесть работ о феминизме — в том числе сборник эссе «О женщинах» писательницы Сьюзен Зонтаг, а также собрание «7 текстов о феминизме. Обезоруживая гендер».

Кроме того, в список попал роман «Доктор Гарин» Владимира Сорокина и произведения журналистов Валерия Панюшкина (признан в РФ иностранным агентом) и Сергея Пархоменко (признан в РФ иностранным агентом).

Накануне стало известно, что правоохранители пришли с проверкой в филиал магазина «Подписных изданий» в Санкт-Петербурге из-за жалоб на запрещенные книги с пропагандой ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Согласно опубликованным кадрам, силовики не предупреждали магазин о проверке. При входе в филиал «Подписных изданий» правоохранители попросили продавца позвать директора, однако на встречу с проверяющими вышел его заместитель. Он предоставил документы о продукции и вел себя вежливо при демонстрации товара.

До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн уверял, что новый закон об ЛГБТ-пропаганде не коснется произведений русской и зарубежной классики.

Ранее сообщалось, что Кирилл Кяро присоединился к актерскому составу «Мажора».