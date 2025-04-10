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Кирилл Кяро присоединился к актерскому составу «Мажора»

Актер Кирилл Кяро сыграет в пятом сезоне сериала «Мажор»
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Кинопоиск

Актер Кирилл Кяро присоединился к актерскому составу сериала «Мажор». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Кинопоиска.

Кяро сыграет талантливого афериста по имени Берт. Артист признался, что давно хотел войти в «семью» «Мажора» и поработать с режиссером Сергеем Пикаловым. Актер рассказал, что его персонаж непредсказуем.

«Его инстинкт выживания развит до совершенства. Он любит печь вафли и любит порядок: у него все должно быть разложено по полочкам. Но в то же время он любит острые ощущения, любит ходить по краю, испытывать судьбу. Так как он человек мыслящий и анализирующий, ему все время подсознательно хочется найти соперника, который бы его переиграл. Но, увы, не получается. В этом его трагедия!» — поделился артист.

Кяро добавил, что Берт очень любит сестру, однако не может смириться с тем, чтобы ее отпустить.

В пятом сезоне Игорь Соколовский вместе с агентством «Честные люди» будут помогать клиентам выбраться из самых необычных ситуаций. Однако герой втянется в очень хитрую и необычную аферу, которая изменит его жизнь. Берт выступит идейным вдохновителем этой схемы.

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