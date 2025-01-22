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Уехавший из России комик Денис Чужой сравнил себя с Гитлером

Комик Денис Чужой: все сталкиваются с депрессией после переезда в Германию
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@fe_city_boy/Twitter" class="item-image" loading="lazy">
@fe_city_boy/Twitter

Стендап-комик Денис Чужой (признан в РФ иностранным агентом) пожаловался на одном из своих концертов на депрессивное состояние после переезда в Германию. Ролик опубликован в Telegram-канале «Хуже и не скажешь».

«Все люди, которые переехали в Берлин, стали более депрессивными, чем были до переезда. Даже Гитлер», — заявил Чужой.

По словам юмориста, живя в Австрии, будущий немецкий диктатор «был художником, рисовал цветы».

«Потом переехал в Берлин и покончил с собой. Это очень короткая версия того, что произошло с Гитлером», — подытожил комик.

Чужой уехал вместе с женой Ольгой из России в Турцию в июне 2022 года. Артист осудил специальную военную операцию на Украине. По словам комика, он также принял решение эмигрировать в связи с угрозами, получаемыми из-за его политической позиции.

В 2023 году Чужой переехал в Германию. На данный момент комик проживает в Берлине вместе с супругой, ведет свой YouTube-канал и гастролирует с выступлениями по городам Европы.

Денис Чужой участвовал в шоу Comedy Баттл, однако наибольшую популярность он получил по юмористическим роликам «Класс народа» и «Плохие книги» на YouTube.

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