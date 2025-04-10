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Китай сократит импорт американских фильмов на фоне пошлин США

РИА: в Китае сократят импорт американских фильмов
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Andy Wong/AP

Власти Китайской Народной Республики сократят импорт американских фильмов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, такое решение стало ответным действием Китая на пошлины президента США Дональда Трампа.

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Представитель минкоммерции КНР Хэ Юнцянь заявила, что власти Китая не будут мириться с экономическим давлением со стороны Вашингтона и продолжат отстаивать свои интересы.

Она отметила, что не будет комментировать гипотетические вопросы, однако подчеркнула, что в торговой войне нет победителей и протекционизм — это путь в никуда.

Ранее в театре Вахтангова заявили об издевательстве над московскими зрителями.

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