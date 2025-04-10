Китай сократит импорт американских фильмов на фоне пошлин США

Власти Китайской Народной Республики сократят импорт американских фильмов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, такое решение стало ответным действием Китая на пошлины президента США Дональда Трампа.

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Представитель минкоммерции КНР Хэ Юнцянь заявила, что власти Китая не будут мириться с экономическим давлением со стороны Вашингтона и продолжат отстаивать свои интересы.

Она отметила, что не будет комментировать гипотетические вопросы, однако подчеркнула, что в торговой войне нет победителей и протекционизм — это путь в никуда.

Ранее в театре Вахтангова заявили об издевательстве над московскими зрителями.