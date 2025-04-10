В театре Вахтангова заявили об издевательстве над московскими зрителями

Новая система продажи именных билетов на культурные площадки – это издевательство над жителями и гостями Москвы, считает директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Из-за такого решения залы театров пустуют, а спектакли отменяются, заявил он НСН.

«Посмотрите, какое падение спроса на билеты в московские театры. Зрительные залы стоят полупустые, а спектакли отменяются. Люди объявили бойкот этой системе покупки билетов», — отметил Крок.

В федеральных театрах зрители раскупили билеты на май, а лето уходит «в ноль». Зрители при этом на сайте пишут, что отказываются ходить на спектакли по новым «неумным» правилам, добавил он.

На фоне сложившейся ситуации детские московские театры отменяют спектакли из-за нераспроданных билетов, что негативно отражается на экономике, в том числе зарплатах артистов и сотрудников, посетовал Крок. Он призвал ввести новую билетную платформу, но сделать ее удобной и интересной для людей. Правило, при котором при отказе от получения MosID нужно ходить в театр с паспортом, он назвал издевательством.

«Сама идея создать единую билетную платформу в Москве, мне кажется, абсолютно верна. Только вот способы ее введения вызывают удивление», — заключил Крок.

Напомним, в Москве с 15 марта заработали новые правила посещения театров и концертных площадок. Так, при покупке билетов на концерты и спектакли, которые пройдут на подведомственных столичному Департаменту культуры площадках, необходимо указать имя и фамилию каждого посетителя, а также данные документа, по которому можно подтвердить личность. Для этого подойдут паспорт гражданина РФ или заграничный, водительские права или социальная карта москвича, а также военный или студенческий билет.

При покупке билетов для детей нужно ввести данные свидетельства о рождении, карты москвича или заграничного паспорта.

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