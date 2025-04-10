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Бондарчук спродюсирует сериал про Децла

RG.RU: в России снимут сериал про Децла
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juzeppejostko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В России снимут художественный сериал про рэпера Децла (Кирилл Толмацкий – настоящее имя). Об этом сообщает rg.ru.

Подробности съемок сериала и актерского состава неизвестны.

За создание проекта взялись Алексей Киселев и Ангелина Ашман. В качестве продюсеров выступят Сергей Бондарчук, Ангелина Ашман, Александр Толмацкий и Алексей Киселев. Креативным продюсером стала Мария Серпионова.

Алексей Киселев ранее продюсировал проекты «Всё ОК», «Тайны Карениной», «Актрисы», «Happy End», «Псих».

Ангелина Ашман режиссировала такие картины, как «Арбенина», «Александр Солженицын. Раскаяние», «Дно», «Всё, что мы делаем».

Кирилла Толмацкого не стало 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске из-за сердечной недостаточности. Артисту было 35 лет.

В феврале 2025 года рэпер Птаха рассказал, что отличало его коллегу по сцене Децла от других представителей хип-хоп-культуры. По словам певца, с ним и Децлом работал один концертный директор — Павел Беленец. Рэперы встречались на общих концертах, общались в самолетах, хоть и не дружили.

Птаха считает, что молодым артистам стоит поучиться у Децла целеустремленности, работоспособности.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов может стать ведущим на корпоратив в колонии.

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