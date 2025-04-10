Звезда фильма про Павла I примет участие в реалити-шоу «Мастер игры»

Актер Денис Власенко стал участником пси-реалити-шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Власенко поделился, что участие в реалити-шоу стало для него совершенно новым опытом. Актеру предстоит показать себя на съемочной площадке, где нет сценария, и довериться интуиции.

«Я привык играть роли, но «Мастер игры» – это не кино, а реальность, где каждый сам себе режиссер. Здесь нет сценария и нельзя сказать «стоп, давайте переснимем», а значит, придется действовать на ходу. Будет сложно, но мне нравится выходить из зоны комфорта», — поделился артист.

Власенко известен по ролям в сериалах «Про это самое», «Первый номер», «Стрим», а также по фильмам «Павел. Первый и последний», «Страсти по Матвею», «Квнщики», «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

В шоу «Мастер игры» 22 героя соберутся на вилле в Марокко, чтобы сразиться за главный приз и испытать друг друга на прочность. Трое из них с самого начала становятся «темными» – их задача оставаться в тени, не выдать свою роль и устранять соперников. Другие участники будут «светлыми». Они должны выявить предателей.

Ведущим проекта стал Юрий Колокольников, а джокером, нарушающим ход игры, — народный артист России Филипп Киркоров.

Ранее звезда «Слова пацана» впервые снялся в реалити-шоу.