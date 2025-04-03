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Филипп Киркоров станет Джокером в шоу с экстрасенсами

Певец Филипп Киркоров примет участие в шоу «Мастер игры»
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Народный артист России Филипп Киркоров возьмет на себя роль Джокера в реалити-шоу «Мастер игры». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

В шоу 22 героя соберутся на вилле в Марокко, чтобы сразиться за главный приз и испытать друг друга на прочность. Трое из них с самого начала становятся «темными» – их задача оставаться в тени, не выдать свою роль и устранять соперников. Другие участники будут «светлыми». Они должны выявить предателей. Каждую серию два игрока будут выбывать. Ведущим проекта стал Юрий Колокольников.

Среди участников будут семь звезд «Битвы экстрасенсов» — Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова, Наталья Бантеева и Николь Кузнецова.

«Я не приемлю в реальной жизни ложь и фальшь. А здесь мы на территории «Мастера игры», где можно всё, и ложь — это инструмент, способ выжить, и все в ней профессионалы. Останется ли кто-то со светлыми помыслами и будет следовать до конца правилам игры или все растворятся в своих темных сущностях и нарушат договоренности? Посмотрим», — заявила Бантеева.

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