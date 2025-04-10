Москвичей позвали на индийский «праздник радости»

В ближайшие выходные в Москве пройдет фестиваль красок Холи Мела. Об этом сообщает индийский культурно-национальный центр «СИТА», который организует мероприятие.

Согласно пресс-релизу, фестиваль будет проходить в воскресенье, 13 апреля, по адресу улица Куусинена, 19а с 10:00 до 20:30.

«Фестиваль Холи — это праздник радости. Время, когда мы выражаем свое счастье красками», — говорится в сообщении.

Как отмечается в публикации, на фестивале будет более 3 тыс. гостей. Программа включает традиционную игру с красками под индийскую музыку, танцевальные конкурсы с народными танцами и номерами в болливудском стиле, а также индийский базар со специями, сладостями, ювелирными украшениями, одеждой и изделиями ручной работы.

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