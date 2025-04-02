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Фестиваль «Пикник Афиши» объявил даты и места проведения

«Пикник Афиши» пройдет в Москве 21 июня и в Санкт-Петербурге 9 августа
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Пресс-служба компании «Афиша»

Фестиваль «Пикник Афиши» пройдет в столичном музее-заповеднике «Коломенское» 21 июня, Санкт-Петербурге примет любителей модной и прогрессивной музыки 9 августа на Елагином острове. Об этом сообщили организаторы события.

На площадках фестиваля будет звучать живая музыка, выступят полюбившиеся зрителям артисты, организуют интерактивные зоны, игровые площадки, кулинарные мастер-классы и другие активности.

Организаторы фестиваля обещают, что в этом году он станет ярче и разнообразнее. Гостей ждут премьерные треки, арт-инсталляции и интерактивные форматы взаимодействия с аудиторией.

Билеты по специальной цене early bird доступны к продаже со 2 апреля.

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