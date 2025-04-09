Алексей Чумаков рассказал, чего не прощает артистам

Певец Чумаков заявил, что не прощает артистам непонимание ошибок

Певец Алексей Чумаков во время второго отборочного тура нового сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» рассказал, чего не прощает артистам. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба «России 1».

«Для меня критерий оценки выступления точно не количество людей, а качество. Могу простить ошибку, плохое самочувствие, но не могу простить непонимание собственной ошибки», — сказал он.

Чумаков добавил, что важна и чистота нот, особенно на сцене масштабного конкурса.

Артист откроет своим хитом выпуск передачи, который выйдет в эфир 11 апреля. Ведущим шоу станет Николай Басков.

Накануне стало известно, что билеты на концерты певицы Надежды Кадышевой активно раскупает молодежь. Очевидцы сообщают, что на выступлениях 65-летней звезды молодых людей в зале больше, чем людей старшего возраста.

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