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В России поставят пьесу об Илоне Маске

В Калуге режиссер Дробиков представит пьесу «Илон Маск и Циолковский»
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Nathan Howard/Reuters

В Калуге режиссер Данила Дробиков представит первую в России пьесу о двух ученых »Илон Маск и Циолковский». Об этом сообщает ТАСС.

Читку пьесы Театр села представит на VI Международном кинофестивале фильмов и программ о космосе «Циолковский», который пройдет с 12 по 16 апреля.

По словам автора пьесы Глеба Данилова, в центре сюжета пьесы — две личности из абсолютно разных времен, но связанные с космосом.

«Один — основоположник космонавтики, другой — основатель космической компании. Маск и Циолковский встречаются и понимают, что несмотря на то, что они достаточно разные люди, у них много общего», — поделился он.

Дробиков, в свою очередь, отметил, что жанр пьесы — фантастический, а действие происходит в доме Циолковского. В читке будут присутствовать театрализованные вставки, Циолковский во время представления споет, а зрители будут взаимодействовать с артистами.

Авторы проекта указали на то, что Маск, являющийся поклонником Циолковского, будет пытаться задать ученому самый волнующий вопрос, а ученый упрекнет его в том, что человечество зашло в тупик.

В феврале американская певица Шерил Кроу избавилась от автомобиля Tesla назло Илону Маску — предпринимателю, стоящему во главе производства этих машин, главе Департамента эффективности государственного управления в администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее Влад Бумага оставил свою пиццерию с многомиллионными долгами.

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