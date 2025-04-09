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Известный азиатский актер обанкротился из-за тяжелой болезни своей жены

Известный азиатский актер Ай Вай признался, что обанкротился из-за болезни жены
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WEIBO/AIWAI

Гонконгский актер Ай Вай признался, что обанкротился из-за тяжелой болезни своей жены. Его слова передают местные СМИ.

66-летний Ай уточнил, что его супруга Лиза Чан находится в больнице с серьезным заболеванием печени. Она нуждается в срочной пересадке органа, врачи оценивают состояние как критическое.

«Перед друзьями она всегда храбрится, делая вид, что все в порядке», — подчеркнул актер.

По словам Ай, сейчас он испытывает финансовые трудности и занимается «выбиванием долгов» с друзей.

«Когда у нас с женой дела шли лучше, мы помогали многим. Теперь, когда я столкнулся с трудностями, то стал просить вернуть долг. Лишь некоторые вернули деньги сразу же», — посетовал артист.

В июле 2024 года актер Арми Хаммер признался, что обанкротился на фоне своей «отмены» из-за обвинений в сексуализированном насилии и каннибализме. При этом звезда «Назови меня своим именем» подчеркнул, что сейчас счастлив. Он прошел через ад, чтобы почувствовать себя лучше.

«Я зарабатывал много денег, много пил и принимал наркотики. В общем, отрывался по полной. Но это было саморазрушение», — делился артист.

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