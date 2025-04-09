Певец Данко рассказал, почему отрекся от своих дочерей

Певец Данко признался, что не может общаться со страдающей от ДЦП дочерью

Певец Данко отрекся от своих детей от модели Наталии Устюменко, в том числе от страдающей от ДЦП Агаты, потому что она «все равно ничего не понимает». Об этом сообщает «Пятый канал».

Девочка пострадала при родах, ей поставили диагноз «мультикистоз головного мозга и детский церебральный паралич».

«С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать. Ее мозг не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, общаться. Она не понимает, что такое мама, папа», — сказал исполнитель.

Он также перестал помогать ей финансово и объяснил это тем, что он сам является пострадавшей стороной. По его словам, «душевные переживания и расстройства» сильно отразились на его состоянии. Данко также прекратил общение со старшей дочерью от модели, Софией, и обвинил ее в неблагодарности, потому что она забыла поздравить его с днем рождения.

«В нормальном обществе дети должны уважать отца и мать. Кем бы они ни были вообще, даже самым последним алкашом и бомжарой. Ты обязан просто преклоняться перед своими родителями, целовать им ноги», — сказал он.

В 2022 году певец признавался, что прервал общение с детьми из-за поведения их матери. По словам певца, девочки первыми перестали ездить к нему в гости и поздравлять с праздниками. Он также заявил, что «отдал дочерям все, что было», но бывшая возлюбленная все равно подала на него в суд.

Ранее Данко рассказал об участии в шоу «Выживалити».