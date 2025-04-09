Басков рассказал, как изменилась его жизнь из-за санкций

Певец Николай Басков пожаловался, что не может отдыхать в Европе из-за санкций

Народный артист России Николай Басков признался, что не может отдыхать в Европе из-за введенных против него санкций. Слова артиста передает mk.ru.

«Ездить я могу только в Африку, в Дубай, в Турцию и на Мальдивы. Все остальное для меня закрыто: я везде под санкциями», — поделился исполнитель.

Басков также пожаловался, что не может выбраться в отпуск из-за напряженного графика. Сейчас, отметил артист, ему нужно готовиться к юбилею — в следующем году Баскову исполняется 50 лет. Певец планирует устроить большое шоу, поэтому на данный момент «работает только на свои расходы».

Накануне певица Жасмин вспомнила, что Николай Басков испортил ее платье огнетушителем. По словам Жасмин, помимо платья пострадали сумки и прическа. Артистка призналась, что злилась на коллегу, но недолго.

«С его чувством юмора мы как-то быстренько ему все это простили», — поделилась певица.

В феврале Наталия Гулькина рассказала, что к Басков не смог выступить на ее сольном концерте в Кремле. Певец должен был выступить под 21-м номером, но заболел.

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