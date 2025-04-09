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Басков испортил платье певицы Жасмин огнетушителем

Певица Жасмин рассказала, что Басков испортил ее платье огнетушителем
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News.ru/Global Look Press

Певица Жасмин рассказала в беседе с «Пятым каналом», что однажды певец Николай Басков испортил ее платье огнетушителем.

По словам Жасмин, помимо платья пострадали сумки и прическа. Артистка призналась, что злилась на коллегу, но недолго.

«С его чувством юмора мы как-то быстренько ему все это простили», — поделилась певица.

В феврале певица Наталия Гулькина рассказала, что коллега Николай Басков не смог выступить на ее сольном концерте в Кремле. На концерте Гулькиной вышли на сцену Татьяна Буланова, Натали, Татьяна Овсиенко. Басков должен был выступить под 21-м номером, но заболел.

По словам Гулькиной, также на концерте должна была выступить ее бывшая коллега по группе «Мираж» Светлана Разина, однако не смогла из-за проблем с горлом. Как отметила артистка, другая участница коллектива Екатерина Болдышева сразу сказала «нет».

Гулькина призналась, что сильно переживала из-за сольного концерта. Она беспокоилась, что зрители не захотят ее слушать без хитов «Миража».

Ранее Басков и Лолита поцеловались.

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