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Асмус пожаловалась, что не может встать на колени после травмы

Актриса Кристина Асмус сообщила, что еще не восстановилась после травмы
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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Кристина Асмус пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что до сих пор не восстановилась после травмы ноги.

Асмус призналась, что лечение будет долгим и серьезным. Артистка отметила, что сама ждет, когда это закончится.

«Нога ноет (и я вместе с ней), выпрямить не могу, спать тяженько, сгибаю максимум на 90°, по лестнице спускаюсь с чувством, с толком, с расстановкой. Еще и на колени встать не могу (а я женщина несвободная, мне очень надо). Короче, утомительным оказалось это гусарское проклятие», — поделилась знаменитость.

По словам Асмус, некоторые поклонники начали узнавать ее по хромоте. Она понадеялась, что данная ассоциация — временное явление.

В декабре 2024 года Асмус получила травму на спектакле «Леди Макбет Мценского уезда». Она поскользнулась на мокром полу и упала во время исполнения хореографических движений. Артистке сделали операцию.

В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск. Медики прописали актрисе носить компрессионные чулки.

Ранее жена Ливанова опровергла слухи о резком ухудшении здоровья актера.

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