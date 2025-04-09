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Хирург Киркорова терпит многомиллионные убытки

Shot: клиника хирурга Хайдарова и его жены потерпела убытки в 70 млн рублей
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бизнес известного хирурга Тимура Хайдарова и его жены Светланы Сильваши терпит многомиллионные убытки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, клиника Хайдарова закрыла 2024 год с рекордными для себя убытками — более чем в 67 млн рублей. При этом в 2023 году чистая прибыль клиники составила 137 млн рублей.

Также, добавляет издание, Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета другой компании супруги хирурга — ООО «Сильваши». Основной деятельностью фирмы является розничная продажа, последние три года она стабильно уходила в минус на 2 млн рублей.

Хайдаров, в частности, занимался внешностью народного артиста России Филиппа Киркорова. В марте 2023 года Киркоров прошел коррекцию позвоночника и прессотерапию с использованием специального аппарата, также звездный пластический хирург откачал ему 30 литров жира.

В марте Киркоров ответил на вопрос о новых пластических операциях.

Ранее Пригожин потратил более 8,5 млн рублей на клип Валерии.

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