Особняк Ивлеевой достался звездной паре

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Элитный особняк блогерши Анастасии Ивлеевой в Подмосковье достался звездной паре. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, особняк купил артист Владимир Вдовиченков, покупка обошлась ему в 120 млн рублей. До этого блогерша пыталась продать жилье за 150 млн рублей.

Сделка, уточняет он, состоялась в конце марта. Артисту и его партнерше Елене Лядовой теперь принадлежит дом в коттеджном поселке «Старый Свет» в Истринском районе.

Двухэтажный дом общей площадью 364 квадратных метра с гаражом на 5 автомобилей и 15 сотками земли достался Ивлеевой при разводе с рэпером Элджеем (настоящее имя Алексей Узенюк). Ему достались машины «Hummer H2» и BMW i8.

Накануне канадская супермодель Линда Евангелиста решила продать свой пентхаус в Нью-Йорке за $8,19 млн (около 705,9 млн рублей).

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